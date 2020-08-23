Иллюстративное фото из архива "МГ" Трагедия произошла 23 августа в 10.30 в поселке Жанаказан Жангалинского района. Как сообщили в ДЧС ЗКО, четырехлетняя девочка осталась без присмотра взрослых и упала в открытый колодец с водой глубиной 2,5 метра. Колодец находился во дворе частного дома. - В 10.40 тело ребёнка было обнаружено и извлечено местными жителями, - сообщили в ДЧС ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.