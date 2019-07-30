Народные традиции, обряды и обычаи казахского народа определялись кочевым образом жизни. На протяжении тысячелетий кочевое скотоводство являлось основной формой хозяйства казахов. Лето - это самая благодатная пора в жизни кочевника, избавляющая его от зимних морозов и гололеда. Именно поэтому переходу на летние пастбища «Жайлау» уделялось большое внимание и значение. Гости праздника смогли окунуться в атмосферу прошлых веков, став зрителями старинных традиций и обычаев. Например народный обряд «Салем салу- поклон снохи», когда молодые снохи здороваясь, в знак уважения к старшим должны делать салем — поклон. - Все мы знаем, что юрты делают из войлока. Сначала ее покрывают темным войлоком, затем сверху светлым. Чтобы войлок не промокал от дождей и не выгорал от солнца, казахи накрывали его своеобразным цветным покрывалом, - рассказала гостья из Кызылординской области Алтын Жанашева. Яркими моментами мероприятия стали мастер-классы. Соблюдая все традиции и обычаи, представительницы старшего поколения показали, как в старину готовили кумыс, айран, шубат и закваску для коже. Можно было поучаствовать и в мастер-классах по прикладному искусству. Например, в изготовлении и обработке войлока - Киіз басу. Когда-то в изготовлении войлочных изделий принимали участие не только женщины одной семьи, но и жители всего аула. Гостеприимный прием не ограничился посещением праздничных юрт. Мероприятие закончилось концертом творческих коллективов района и награждением активных участников фестиваля и победителей национальных игр по асык ату и лянги тебу.