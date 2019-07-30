Фото с сайта knb.gov.kz В КНБ рассказали, что оперативная разработка ряда организованных преступных группировок, оказывающих существенное влияние на криминогенную обстановку в области, велась на протяжении нескольких месяцев. - В результате вскрыты и задокументированы факты причастности участников группировок к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, в числе которых покушение на убийство, похищение человека, разбойные нападения и другие, – говорится в сообщении. Масштабная спецоперация прошла 29 июля. В городе Жанаозен и Мунайлинском районе одновременно задержаны 17 участников четырёх разных группировок. - По местам их проживания обнаружены и изъяты три писто­лета и глушитель, восемь обрезов, карабин "Сайга", мелкокалиберная винтовка, пять травматических пистолетов, 218 единиц патронов различного калибра и холодное оружие (ножи, кастеты), – рассказали в Комитете нацбезопасности. Межведомственная следственно-оперативная группа КНБ и МВД проводит досудебное расследование.