Об этом сообщили в управлении полиции. Одним из примеров стал штраф, выписанный водителю «ГАЗели» за выброшенный мусор. Правонарушение было заснято на камеру смартфона на перекрестке улиц Фрунзе и Елизарова. Очевидец предупредил водителя, что тот нарушает закон. Но нарушитель правил благоустройства преспокойно продолжил выгружать мусор из салона авто. - Мы установили водителя. Был составлен протокол по статье 505 КоАП РК. Водитель оштрафован на 25,5 тысячи тенге. Хочется попросить уральцев фиксировать подобные нарушения и высылать их на страничку городского акимата в Инстаграм@uralskakimat. С начала года предупреждено 1172 нарушителя и вынесено 28 постановлений о наложении штрафа на сумму 1 млн 186 тысяч тенге, - сообщил первый заместитель начальника управления полиции г.Уральска Жантемир Иманалиев. Стоит отметить, что перекресток улиц Фрунзе и Елизарова считается одним из самых проблемных для коммунальных служб. Сюда вывозят отходы со всего центрального рынка, расположенного неподалеку. - Мы вывозим контейнеры два раза в сутки. Но вечером сюда везут отходы со складов на тележках и автомобилях, вываливают прямо на землю. Обращаемся за помощью к полицейским. Только они могут принимать меры административного воздействия, - сообщил руководитель отдела ТОО «Орал Таза Сервис» Жасулан Ешмуханов. В полиции отметили, что нарушение правил благоустройства для субъектов крупного предпринимательства влечет ответственность до 100 МРП, для средних предпринимателей – до 40 МРП. Субъекты малого бизнеса и некоммерческие организации за нарушения заплатят до 30 МРП.