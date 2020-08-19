В этом году дорожникам предстоит выполнить рекордный объем работ. Поэтому очень важно контролировать процесс на всех его стадиях. Сейчас в области насчитывается более 10 асфальтобетонных заводов. Крупные строительные компании предпочитают изготавливать дорожное полотно самостоятельно. Стоит оно недешево. Ведь гравий нужно закупать в Актюбинской области, а битум - в Мангистауской. В стоимость готового асфальта закладываются и расходы на железнодорожный транспорт. Завод, который находится неподалеку от поселка Деркул, один из самых мощных в регионе. - В сутки здесь производится до двух тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Она применяется при строительстве городских и внутриобластных дорог. Очень важно контролировать качество поставляемого сырья. Тогда дороги будут служить долго, - сообщил заместитель руководителя отдела ЖКХ, ПТ и АД г. Уральска Аслан Даубаев. На заводе отметили, что выпущенного за сутки асфальта хватит на полтора километра дороги. Грузовики, которые развозят асфальт, с подогревом. - Наша лаборатория круглосуточно проверяет качество сырья и произведенного асфальта. В среднем мы производим 180 тонн готовой продукции в час. На заводе работают четыре оператора, мастера, водители. Кран грузоподъемностью в 70 тонн – единственный в регионе, - заявил заместитель директора по производству ТОО «Адал Арна» Бисенгали Магзимов. Всего в этом году в Уральске отремонтируют 55 улиц протяженность в 60 километров. Основной объем запланированных работ будет завершен до наступления холодов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.