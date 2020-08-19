Случай произошел вечером 18 августа во дворе дома №33 по улице Сатпаева. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался перелезть через железный забор с заостренными прутьями. – Он не удержал равновесие и напоролся на прутья, которые насквозь пронзили его правую ногу. На месте работали четыре сотрудника оперативно-спасательного отряда ДЧС Атырауской области. Спасателям пришлось разрезать прутья, после чего мужчина был передан бригаде скорой медицинской помощи, - сообщили в ДЧС ЗКО. Выяснилось, что пострадавшего доставили в областную больницу. В пресс-службе медучреждения пообещали позже прокомментировать состояние мужчины.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.