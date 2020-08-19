В августе каждый будний день зрителей телеканала «Киноужас» ждут леденящие кровь фильмы, которые будут показаны впервые на казахстанском ТВ. Самый страшный месяц: в августе телеканал «Киноужас» на ALMA TV покажет 21 хоррор-премьеру За один месяц телеканал покажет 21 эксклюзивную премьеру. В линейку войдут хорроры голливудских киностудий с участием настоящих икон жанра, таких как Николас Кейдж («Без лица», «Сокровище нации»), Роберт Инглунд (серия «Кошмар на улице Вязов») и других, а также авторские работы независимых режиссеров. Приготовьтесь к полному спектру леденящих душу историй: зомби-апокалипсис и куклы-убийцы, злые духи и паранормальные явления, безжалостные маньяки, кровавая резня и настоящее безумие во всех его проявлениях. Но самое главное, что все эти кинопремьеры можно будет посмотреть абсолютно бесплатно. ALMA TV дарит всем любителям отличных фильмов промокод на пакет «AlmaTvBox кино», куда входит телеканал «Киноужас». Для того, чтобы получить промокод, пользователю необходимо: • Иметь на своем смартфоне телеграм • Обратиться через телеграм в наш чат-бот AlmaTV_Bot • В бот меню выбрать язык • Выбрать команду активации промо кода • Получить промо-код Инструкция по установке промо-кода AlmaTvBox. Внимание промокод необходимо активировать до 30.09.2020г. Устрой себе киномарафон премьер вместе с ALMA TV и телеканалом «Киноужас»! Государственная лицензия № 17002687 от 15.02.2017 г. выдана Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой информации Республики Казахстан.​ Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.