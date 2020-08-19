Родители годовалого Эмира Мухамбета рассказали, что он является единственным и долгожданным ребенком в семье. Его появления ждали с нетерпением и на сроке 33 недели беременности у женщины начались преждевременные роды. – Беременность с самого начала была сложной, до 20 недели у меня были угрозы выкидыша, постоянно лежала на сохранении. Роды начались преждевременно и о тяжелом диагнозе мы узнали не сразу. Деформация черепа была видна сразу, но врачи сказали, что до шести месяцев все пройдет. На 18 день после рождения у Эмира началась рвота, нас забрали на скорой, сделали КТ и озвучили диагноз - тригоноцефалия. С тех пор каждые три месяца мы сдаем анализы, встали на учет, - говорит мама Эмира Айсулу Сартова. Полностью диагноз Эмира звучит как краниостиноз, тригоноцефалия, перинатальное поражение центральной нервной системы гипосического генеза. У мальчика постоянная рвота, внутричерепное давление, развивается косоглазие, аллергия на определенные продукты. Кроме этого, у малыша наблюдается ярко выраженная деформация черепа. Да и по развитию Эмир отстает от своих сверстников. Питается малыш специальными кашами, которые стоят немалых денег. Помочь семье обещали московские врачи, которые назначили операцию на сентябрь. Хирургическое вмешательство будет стоить родителям Эмира шесть миллионов тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. Отец Эмира является единственным кормильцем в семье. Мужчина работает на заправке и зарабатывает около 60 тысяч тенге. Этих денег хватает лишь на питание и лекарства. – Операцию откладывать не желательно. Врачи сказали, что чем старше ребенок, тем сложнее будет оперировать. До 10 сентября мы должны собрать эту сумму. Сейчас объявили сбор и собрали около 700 тысяч тенге, но этих денег нам хватит лишь на дорогу, проживание и оформление документов. На саму операцию мы собрать не можем, продавать нечего, занять не у кого. У нас остался единственный выход - просить помощи у неравнодушных и добрых людей. Понимаем, что сумма огромная, но с миру по ниточке. Помогите нам спасти нашего малыша, подарите нам надежду на здоровое будущее, а Эмиру - на счастливое детство, - добавила Айсулу Сартова. Все, кто желает помочь семье, могут перечислить средства на следующие счета:Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.