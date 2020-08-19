Всего по области число заболевших достигло 6611 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 69 иностранцев вылечили актюбинские врачи от COVID-19 и пневмонии Иллюстративное фото из архива "МГ"
Как сообщили в межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусой инфекции РК, всего за сутки в Казахстане зарегистрирован 271 новый случай заболевнаия СOVID-19.
- В ЗКО за прошедшие сутки было зарегистрировано 28 новых случаев коронавирусной инфекции, 20 пациентов являются бессимптомными носителями болезни, - отметили в комиссии. К слову, всего в Казахстане 103 571 заболевший COVID-19, в ЗКО - 6 611. Без маски на улице: должны ли штрафовать казахстанцев Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  