Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акима Уральска, с 17 августа городской парк культуры и отдыха вновь открыл свои двери для жителей и гостей города. – Допускается посещение парка группами, не превышающими более трех человек из членов семьи, с соблюдением социальной дистанции. Посетители парка должны строго соблюдать санитарные требования, масочный режим. Время посещения парка с 6.00 до 22.00, - сообщили в городском акимате. И.о. директора городского парка культуры и отдыха Медет Ундаганов рассказал, что на территории парка функционируют аттракционы, расположенные на открытом воздухе, а также работает прокат лодок, катамаранов и катеров. – Прокат детских машин и велосипедов не работает. Предпринимателям, торгующим напитками, мороженым и игрушками разрешено работать. В выходные парк будет открыт, но аттракционы функционировать не будут, - отметил Медет Ундаганов.