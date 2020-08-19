С интернет–эквайрингом от Сбербанка даже начинающий инстаграм–магазин может мгновенно получать оплату товара онлайн, а при необходимости – мгновенно вернуть деньги покупателю.
Интернет–эквайринг – уже привычная услуга для многих онлайн-магазинов на рынке, и многие банки уже давно работают по приему платежей в интернете. Однако совсем недавно ДБ АО «Сбербанк» запустил обновленный продукт по эквайрингу. Он отличается от аналогов на рынке и учитывает все потребности клиентов. О том, какие особенности имеют онлайн–платежи через Сбербанк и что даст подключение к эквайрингу небольшому бизнесу, рассказывает директор Управления «Электронная коммерция»
ДБ АО «Сбербанк» Илья Емельянов
.
– Илья, расскажите простыми словами, что такое интернет–эквайринг?
– Если говорить о самой базовой функции, то интернет–эквайринг – это сервис, позволяющий принимать в интернете оплату за товары или услуги на сайте или в мобильном приложении магазина. На сегодняшний день для всех нас нет ничего удивительного в том, чтобы купить продукты питания, технику, стройматериалы, одежду, канцтовары или заказать доставку еды, вызвать такси, оплатив всё это онлайн банковской картой. Однако за этими простыми действиями скрывается множество дополнительных функций как для клиента – физического лица, так и для бизнеса.
– Давайте начнем с клиентов. Будет ли покупателям товаров и услуг удобно платить онлайн через интернет–эквайринг от Сбербанка?
– Прежде всего, это зависит от того, как выглядит страница, куда вводятся реквизиты карты. Разрабатывая свой продукт, мы смоделировали все этапы платежа, подготовили страницу с точки зрения дизайна и сделали ее максимально удобной для клиента, а также разработали сервис, благодаря которому любой интернет–магазин может в безопасном режиме сохранять данные карты для удобства последующей оплаты.
Кроме того, учли, что многие покупатели сейчас платят через сервисы Apple Pay/Samsung Pay. Если ваша карта привязана к одному из этих сервисов, то оплата на странице компании–продавца займет у вас секунд пять: нажать одну кнопку, пройти идентификацию через Touch ID/Face ID – и оплата проходит.
Наибольшее внимание мы уделили функционалу самостоятельного возврата денежных средств. Например, вы оплатили заказ, но потом передумали или у магазина не оказалось его в наличии. Разные компании с этим работают по–разному, но мы предоставляем инструмент, который позволяет вернуть вам деньги в режиме онлайн, то есть отменить платеж со стороны магазина практически моментально.
– Перейдем на сторону бизнеса. Почему предприниматель должен выбрать интернет–эквайринг Сбербанка?
– Здесь есть несколько очень важных факторов. Первый – достаточно выгодные тарифы. Второй – это скорость получения денежных средств. Когда клиент проводит транзакцию с карты, средства аккумулируются в банке на транзитном счете, и перевод их на расчетный счёт компании занимает определенное время. Не так много игроков на рынке, которые предоставляют компании средства уже на следующий день. Мы одни из них. Все платежи, принятые сегодня – будут в вашем полном распоряжении на расчётном счёте до 12 часов следующего дня. При этом мы также работаем и над ускорением данного процесса.
Следующий очень важный момент для МСБ – это то, что многие сайты небольших компаний сделаны на популярных платформах – Magenta, CS–Cart, Netcat и других. Наш инструмент в виде CMS–плагинов позволит им добавить пару строк в код и начать принимать платежи самостоятельно или с помощью наших консультантов в максимально короткие сроки.
Служба поддержки контролирует все циклы: от получения заявки до запуска продукта, последующей поддержки, адаптации, апдейта и т. д. Все обращения принимаются онлайн на почтовый адрес: [email protected]
. Могу заверить, что проблемы любой сложности решаются в кратчайшие сроки.
– Очевидно, что у Сбербанка в клиентах не только МСБ, но и целые корпорации...
– Для более крупных клиентов у нас тоже есть ряд интересных функций, например, возможность настройки рекуррентных платежей, если клиент на сайте покупает услугу в подписку – сейчас это очень популярная модель. В этом случае наш функционал позволит клиенту не заходить каждый раз на сайт и не оплачивать заново услугу. Если магазин подключен к нашему интернет–эквайрингу и клиент пожелает подключить автоплатеж, то мы будем ежемесячно или с любой другой периодичностью списывать необходимую сумму в адрес компании.
Многие люди регулярно покупают товары в одних и тех же магазинах, где им каждый раз необходимо вводить реквизиты карты. У нас есть решение для бизнеса, которое позволит эту проблему обойти. Если клиент зарегистрировался на площадке и один раз ввел номер карты, подтвердил данные и провел оплату, то в следующий раз магазину не обязательно запрашивать у клиента полные данные карты. Мы присваиваем карте «ключ», который хранится у магазина, что значительно упрощает путь для клиента.
– Сейчас на рынке бум интернет–магазинов. Даже те, кто никогда не думал заниматься торговлей, в условиях карантинных ограничений, пробует свои силы в этом, по сути, микробизнесе. Есть у вас что предложить таким начинающим предпринимателям?
– Во–первых, очень гибкий личный кабинет, где интернет–магазин может проверить каждую транзакцию, вести аналитику, смотреть отчетность, проверять причины отказов, отклонять операции при необходимости, получать поддержку 24/7 и многое другое. Кстати, для крупного бизнеса, имеющего свои аналитические системы, мы интегрируем наш функционал в CRM компании, чтобы все операции проходили через ИТ–систему бизнес–клиента и в то же время он пользовался всеми возможностями нашей системы.
Во–вторых, в личном кабинете менеджер магазина легко может создавать ссылки для оплаты клиентам, это сейчас очень актуально для малого бизнеса. Например, вы продаете товар в инстаграм, и создание своего сайта для вас – трудоемкий процесс. Подключая наш интернет–эквайринг, вы сможете создавать ссылки в личном кабинете и высылать их клиентам для оплаты любым удобным способом – в инстаграм, мессенджерах и других социальных сетях.
– Как при этом обеспечивается безопасность платежей?
– С точки зрения безопасности все наши платежи соответствуют требованиям международных платежных систем и стандартам безопасности PCI DSS, особенно когда речь идет о крупных платежах. Вероятность мошенничества возникает, если клиент не только компрометирует свои личные данные, такие как номер карты, срок ее действия, код CVV/CVC, но и сообщает посторонним одноразовые пароли, приходящие ему на мобильный телефон. Это самый распространенный способ мошенничества на рынке. От других вариантов – взлома системы или использования чужой карты – система полностью защищена.
Также мы используем самую современную систему фрод–мониторинга, то есть все платежи и данные клиентов защищены в несколько уровней защиты, при этом уровень конверсии (успешных платежей) не страдает. Можно сказать, мы в этом нашли отличный баланс.
– Поговорим о деньгах. Точнее, о тарифах на интернет–эквайринг от Сбербанка. Известно, что комиссия банка за карточные платежи может составлять до 5% от суммы платежа.
– Наши тарифы на данный момент ниже средних по рынку. Как известно, большую часть комиссии от этого тарифа получает банк–эмитент платежной карты, часть комиссии уходит платежной системе Visa или Mastercard и лишь небольшая часть комиссии остается банку–эквайеру. В условиях пандемии усилиями Национального банка были существенно снижены тарифы на прием платежей в социально значимых отраслях, естественно, наши тарифы также снизились. Например, компании по доставке готовой еды пользуются сейчас данными льготами. Вообще комиссия сильно зависит от сферы деятельности, среднего чека, оборотов, количества транзакций. Наша базовая тарифная ставка на текущий момент – 2,8% от оборота, но для льготных категорий деятельности и в зависимости от объемов операций может снижаться.
– Сфера интернет–эквайринга далеко не новая для банков. Как вы работали раньше и почему именно сейчас решили разработать собственное решение?
– Мы изучили все варианты, представленные на рынке, и ранее работали с мерчантами не напрямую, а через наших агентов, так называемых PSP–провайдеров, но периодически получали просьбы от наших клиентов разработать собственное решение, и в этом году запустили его на рынок. Теперь у наших клиентов есть возможность подключиться к продуманному сервису с широким функционалом, разработанному под любые сферы бизнеса, независимо от его размера.
Сбербанк сейчас свою миссию видит в развитии сектора малого и среднего бизнеса, и именно для МСБ наш продукт очень комфортный – как с точки зрения подключения, так и сточки зрения тарифов. Кроме того, именно сегодня интернет–эквайринг переживает настоящий бум: в условиях карантина большая часть продаж идет онлайн и, если даже небольшие онлайн–магазины, включая инстаграм–шопы, подключат наш интернет–эквайринг, они смогут принимать платежи онлайн с большой выгодой для своего бизнеса.
Центр поддержки корпоративных клиентов: с мобильного 7744 (бесплатно).
Татьяна Панченко
Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
