Документ обсуждается на портале "Открытые НПА". Так, решение было принято согласно протоколу внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при акимате Уральска.
В решении акима Уральска Миржана Сатканова говорится:
- Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба в городе Уральск Западно Казахстанской области.
- Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» провести обследование пострадавших объектов.
- Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
- Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.
Уже в 11.00 27 марта обсуждение документа заканчивается.
Кстати, прошлой весной в Уральске также объявляли режим ЧС местного масштаба в связи с угрозой паводка.