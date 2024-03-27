Документ обсуждается на портале "Открытые НПА". Так, решение было принято согласно протоколу внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при акимате Уральска.

В решении акима Уральска Миржана Сатканова говорится:

  1. Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба в городе Уральск Западно Казахстанской области.
  2. Руководителю государственного учреждения «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска» провести обследование пострадавших объектов.
  3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
  4. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального опубликования.

Уже в 11.00 27 марта обсуждение документа заканчивается.

Кстати, прошлой весной в Уральске также объявляли режим ЧС местного масштаба в связи с угрозой паводка.