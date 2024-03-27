Главной отраслью агропромышленного комплекса Казахстана считается животноводство, которое занимается разведением сельскохозяйственных животных и птиц для производства органической, экологически чистой продукции и обеспечения потребностей людей в питании высокобелковой пищей.

Обучение в бакалавриате по образовательной программе: 6В08200-Технология производства продуктов животноводства длится 4 года. Областью профессиональной деятельности бакалавра сельского хозяйства являются организация и выполнение работ по содержанию и разведению сельскохозяйственных животных, производству, переработке и реализации продукции животноводства на сельскохозяйственных предприятиях, организация экспорта и импорта животноводческой продукции.

Работа технолога в животноводстве базируется на четырех основных направлениях, взаимодействуя с животными и птицами: разведение, кормление, содержание, выращивание и финансовая деятельность. Помимо этого, профессия технолога в животноводстве является одновременно и управленческой профессией, поэтому специалист может развиваться и в административном направлении, совершенствуя свои менеджерские навыки. Он может заниматься исследовательской деятельностью, писать магистерские, кандидатские и докторские диссертации, владеть предпринимательскими навыками, что позволяет организовать фермерское хозяйство. Также уметь проводить зоотехническую оценку животных, использовать современные информационные технологии и применять современные средства автоматизации и механизации в животноводстве.

Формирование творческой, активной личности обучающегося является одной из основных задач, стоящих перед преподавателями, осуществляется оно путем вовлечения студентов в научно-исследовательскую деятельность. В университете функционируют научные студенческие кружки: «Цифровой животновод», «Зооинженер», «Пчеловод». Ежегодно члены кружка занимают призовые места на Республиканских конкурсах научно-исследовательских работ студентов.

Сегодня потребность населения в натуральных продуктах питания, которые производит животноводство, с каждым годом растет. Поэтому специальность: «Технология производства продуктов животноводства» имеет перспективу развития, а специалисты, востребованные на рынке труда.

Ветеринария - это область научных знаний и практической деятельности, направленных на борьбу с болезнями животных, охрану людей от болезней общих для животных и человека, выпуск доброкачественных в санитарном отношении продуктов животноводства и решение ветеринарно-санитарных проблем защиты окружающей среды.

Объекты ветеринарии - все виды сельскохозяйственных, домашних и диких животных, а также продукты и сырьё животного происхождения, корма, вода, животноводческие помещения, пастбища, рыбохозяйственные водоёмы, средства для перевозки скота, птицы, продуктов животноводства. Как система специальных и организационных мер, ветеринария (ветеринарное дело, ветеринарная служба) связана со многими отраслями экономики (животноводство, мясная, молочная, пищевая, лёгкая промышленность, транспорт, торговля, импорт и экспорт), а также со здравоохранением. В значительной мере ветеринария влияет на благополучие животноводческих хозяйств, где она обеспечивает сокращение ущерба от заболеваний животных, сохранение и рост поголовья, увеличение производства продуктов животноводства.

Обучение по образовательной программе «Ветеринария» длится 5 лет. Областью профессиональной деятельности ветеринарного врача являются организация и выполнение работ по лечению и профилактике болезней сельскохозяйственных, домашних и диких животных, ветеринарно-санитарному контролю на предприятиях по переработке и реализации продукции животноводства, осуществлять ветеринарно-санитарный контроль животноводческой продукции на границе и транспорте. Выпускники вышеназванной специальности могут занимать должности главного ветеринарного врача, ветеринарного инспектора, главного специалиста отдела ветеринарии, работать на государственной службе, на предприятиях по производству кормов для животных, молочных заводах, мясокомбинатах, научных центрах и лабораториях.

В процессе обучения теоретические знания обучающихся закрепляются практикой. Практикоориентированные занятия проходят на базе ведущих ветеринарных учреждений, организаций, ветеринарных клиник, аптек и хозяйств, где обучающиеся в производственных условиях осваивают и закрепляют теоретические знания. В ветеринарной клинике университета «Жәрдем-Вет» студенты вместе с преподавателями ведут прием больных животных и проводят хирургические операции на собаках и кошках.

К профессиям, обеспечивающим продовольственную безопасность страны можно отнести специальность «Аквакультура и водные биоресурсы».

Сроки обучения в бакалавриате по специальности «Аквакультура и водные биоресурсы» – 4 года, в магистратуре – 2 года. После окончания бакалавриата выпускникам присваивается академическая степень: «бакалавр сельского хозяйства по образовательной программе 6В08400 - «Аквакультура и водные биоресурсы», а после завершения магистратуры – «магистр сельскохозяйственных наук по образовательной программе 7М08400 - «Аквакультура и водные биоресурсы».

За время обучения выпускники приобретают все необходимые навыки и знания, которые позволят им успешно реализовать себя и построить карьеру. В процессе обучения студенты научатся: проводить оценку экологического состояния и биологического обоснования искусственного или естественного водоема для разведения рыбы; определять количественный и качественный состав ихтиофауны водоемов; разрабатывать комбинированные корма и осуществлять кормление рыб; составлять рентабельные бизнес-планы по организации фермерских рыбоводных хозяйств и предприятий по переработке рыбы; регулировать объем вылова рыбы, ракообразных, моллюсков в естественных или искусственных водоемах; заниматься производством и переработкой черной икры осетровых рыб; различать заболевания рыбы и лечить их, либо профилактировать появление; и др.

Академическая мобильность обучающихся является одним из приоритетных направлений деятельности университета, способствующая улучшению качества образования. Студенты данной специальности в рамках академической мобильности в течение одного семестра проходят обучение в зарубежных университетах и профильных ВУЗах Казахстана.

Выпускники могут занимать должности: ихтиолога, рыбовода, инспектора рыбоохранного управления, биолога, биолога-генетика, специалиста по переработке рыбы и рыбной продукции, ихтиопатолога и др., работать на государственной службе, на предприятиях по производству и переработке рыб, в научных институтах, центрах и лабораториях.

ЗКАТУ имени Жангир хана ведет подготовку высококвалифицированных специалистов по образовательной программе: «Промышленная экология». По образовательной программе ведется обучение конкурентоспособных специалистов в области промышленного производства, экологической службы мониторинга, контроля качества природной среды, охраны окружающей среды и т.п. Выпускники могут работать в территориальных управлениях охраны окружающей среды, промышленных предприятиях, объектов энергетики, АЭС, а также выполнять следующие функциональные обязанности: принимать участие в работе по экологической экспертизе и экоаудита, осуществлять сбор материала и проведение лабораторных исследований уровня загрязнения окружающей среды, участвовать в проведении экологического мониторинга, уметь управлять промышленными отходами, принимать участие в составление экологического паспорта предприятий и других документаций в соответствии с международным стандартам.

На базе нашего ВУЗа есть специализированные аудитории для освоения навыков работы с программным комплексом ЭРА, которая по Экологическому законодательству введена во всех проектных экологических организациях. С помощью данной программы специалисты проводят автоматические расчеты выбросов в атмосферу, инвентаризацию выбросов, подготовку паспорта предприятия, подготовку проектной документации для действующих и проектируемых производств и др.

В процессе учебы студенты могут участвовать в программе академической мобильности по внутреннему и внешнему обмену обучающимися. Так, наши студенты ежегодно проходят академическую мобильность в ведущих ВУЗах Казахстана и за рубежом. В настоящее время налажены Соглашения по академическому обмену студентами с Уфимским государственным нефтяным университетом, Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и др.

Выбор профессии — это не просто учеба и получение диплома, часто это и выбор жизненного пути. Для этого нужно выбрать правильное направление, знаток своего дела всегда будет востребован, специалист ценится, если любит выбранное им направление. Несомненно, в выборе профессии каждый человек должен опираться на свои интересы, способности, склонности и желания.

Наш адрес: г.Уральск, ул.Жангир хана,51 (главный корпус, кабинет 250).

Тел. : + 7 7112 50 24 01, 50 21 42,

+ 7 777 268 00 77, +7 776 912 83 83, +7 771 054 52 54, +7 700 790 17 90

www.wkau.kz

@bqatu_wkau

Гос.лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016 г.