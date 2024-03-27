По данным ТОО «Батыс су арнасы», из-за большого объема талых вод, которые поступают в канализационные коллектора происходит затопление канализационных насосных станций. Для недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий, сегодня, 27 марта, с 11.00 по городу будет полное отключение подачи холодной воды.

Исходя из текущей ситуации, будет принято решение о возобновлении подачи холодной воды. Ориентировочное время подачи воды 17.00. Горожан попросили запастись водой.