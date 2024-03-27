17 марта школьников из села Муратсай Бокейординского района усадили в прицеп трактора и довезли до трассы. Дети ехали на сдачу пробного платного тестирования в Уральск. В акимате ЗКО сообщили, что родители одиннадцатиклассников сами договорились с частным лицом о том, чтобы тот довёз школьников до трассы Сайхин-Онеге-Уральск. При этом они не предупредили об этом ни местный акимат, ни полицейских.

Как выяснилось позже, после случившегося к ответственности привлекли акима Муратсайского сельского округа и и.о. директора средней школы. Они получили выговор. В отношении участкового инспектора ведется служебное расследование.