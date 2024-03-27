В степи большая вода: видео с района ЗКО, где сёла топило два года назад

Люди говорят, что это вблизи автодороги Самара-Шымкент в сторону Актобе. В ДЧС ЗКО подтвердили, что видео действительно снято в Каратобинском районе.

Сельчане рассказывают, что вчера, 26 марта, один автомобиль выехал из села Косколь и только к двум часам ночи добрался до трассы Самара-Шымкент, чтобы поехать в город. Между тем, расстояние от села до трассы 25 км. А несколько сельчан, выехавших из села Шалгын и вовсе остались ночевать в кемпинге у дороги.

Между тем, по данным ДЧС на утро 27 марта, на 19 участках автодорог произошли переливы через дорожное полотно. Это в Акжайыкском, Жанибекском, Теректинском, Сырымском и Каратобинском районах.