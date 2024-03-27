Аким ЗКО Нариман Турегалиев во время заседания оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

– Город не был готов к наводнению. Сейчас я объявляю строгий выговор акиму города. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Город и районы должны работать в усиленном режиме. Держите ситуацию на контроле круглосуточно. Даю вам месяц на то, чтобы устранить наводнение и последствия. Иначе я освобожу от должности обоих заместителей, мы найдем людей на ваши места, - сказал аким области.

Между тем, ситуация в городе оставляет желать лучшего. Практически из всех частей города поступает информация о новых случаях затопления. От стихии пострадали подвали многоэтажек, частные дома, дачные участки, социальные объекты, среди которых и городской акимат. В Уральске даже пришлось отключить воду.