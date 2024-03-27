Сегодня, 27 марта, в мессенджерах распространилось видео участка дороги, на котором провалился асфальт. Как выяснилось, случай произошел по улице Карбышева (при повороте с проспекта Абулхаир хана на Карбышева).
Руководитель отдела ЖКХ ПТ и АД Азамат Халелов рассказал, что асфальт на прилегающем участке улицы Карбышева к Абулхаир хана провалился из-за промывки грунта.
— Так такового ремонта там не было. Мы делали в прошлом году улицу Курмангалиева и захватили этот участок. Из-за обильных осадков вода просочилась из инженерных сетей и размыла грунт, в результате дорожное полотно просело. Размеры примерно три-четыре метра на два, — прокомментировал Халелов.
Сейчас этот участок заделывают дорожники.
