В редакцию "МГ" обратилась семья Пелекурцевых и Ранневых. Они проживают в доме 16 по улице Аманшина.

В январе их дома сильно замело снегом, а когда начало таять вся вода оказалась во дворе. Своими силами люди смогли выкачать талые воды. Но в эти выходные прошел дождь и в воде оказалось все - сарай, курятник и туалет.

- Все, все выходит наружу! - возмущается о фекалиях, плавающих во дворе Маргарита Пелекурцева. - Я ходила в горакимат, меня приняли и пообещали принять меры. Но пока никакой помощи.

Добавим, что дом Пелекурцевых и Ранневых попадал при акиме Кайрате Уразбаеве под снос. Люди дом не ремонтировали, говорят не смысла. Однако позже им сказали, снос отменяется.

Между тем, в акимате Атырау рассказали, что с 26 по 27 марта из-за непрекращающихся осадков на дорогах и улицах города и в частном жилом секторе произошло сильное скопление воды.

- 46 единиц спецтехники, в первую очередь, очищают социальные объекты города и улицы, где скопилось большое количество воды. В настоящее время собрано 12 800 кубометров воды. С 26 по 27 марта в едином колл-центре 109 принято 1708 звонков по очистке воды с 309 адресов, заявки принимаются поэтапно. Работы по очистке продолжаются круглосуточно. В настоящее время ведутся работы по очистке в микрорайонах Сарыкамыс, Өркен, Балауса, Жумбекер, Мирас, Жулдыз, - сообщили в акимате Атырау.

Лина ОЙЛОВА