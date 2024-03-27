Второй день в Уральске не прекращается дождь. По-прежнему на улицах города скапливается талая и дождевая воды. Коммунальщики работают круглосуточно, несмотря на это талыми водами затопило не только дома частного сектора, но и подвалы многоэтажек и соцобъектов.

В редакцию «МГ» продолжают звонить местные жители с жалобами на коммунальщиков. Жители улицы Жаксыгулова говорят, что они страдают от скопления воды каждый год.

— Как только начал идти дождь, талая вода стала обильно скапливаться на нашей улице. До порога моего дома осталось совсем чуть чуть. Септики полностью залило водой. Муж с сыном черпали воду вёдрами со двора и выливали на дорогу. Соседи тоже до полуночи боролись с этим. Всё-таки вода зашла в дом к соседям, — отметила жительница частного сектора по улице Жаксыгулова Марина Бакина.

Соседка Марины рассказала, что вода залилась к ним в дом. Они выкладывали мешки с песком вдоль дороги, чтобы хоть как-то спасти имущество от подтопления.

— Всё плавало. Вёдер сто мы точно вычерпали из дома. Воду у нас откачивают со вчерашнего дня с девяти вечера. А она идёт и идёт, ещё и дождь. Дом саманный. Муж инвалид. Тяжело самим справиться. Сегодня также откачивают воду, — говорит Людмила Маркова, жительница дома №1 по улице Жаксыгулова.

Также уральцы делятся кадрами и видеороликами огромных луж в районе Старого аэропорта.

— Мне кажется, ездить по таким лужам опасно, если автомобиль низкий, то и заглохнуть можно, — сетует водитель Аман.

В акимате Уральска дополнили, что на утро 27 марта на территории города работают 200 человек, 149 единиц техники, 28 мотопомп. Всего вывезли 678 кубических метров снега, откачали 47 тысяч кубических метров воды. В городской штаб поступило 977 заявок и 377 из них за прошедшие сутки. Уложено 7 тысяч мешкотары. В Доме культуры «Деркул» организовали эвакуационный пункт на 50 человек. Пока там разместили только одного человека.

Также в акимате опубликовали список подтопленных домов и объектов.

Объекты с подтопленными подвалами (канализация):

1) Акимат Уральска;

2) Городской суд №2;

3) Ж/д Вокзал;

4) Казначейство;

5) Областная многопрофильная детская больница;

6) Гимназия эстетического направления.

Подтопленные частные жилые дома:

1) ул.Кушум 34;

2) ул.Ахмирова 3;

3) ул.Кобланды батыр 34;

4) ул.Иманова 65;

5) ул.Штыбы 43;

6) ул.Жаксыгулова 1;

7) ул.Карбышева 99);

8) ул.Кажымукана 15;

9) ул.Акан Сери 48;

10) ул.Сдыкова 24;

11) ул.Казтуган 2/1;

12) ул.Брусиловского 54.

13) ул.Дарын 35.

14) ул.Яблоневая 110/1 (дача «Стеновик»);

15) ул.Клубничная 28 (дача «Стеновик»);

16) ул.Жидебай 8

17) ул.Ковпака 17/1

18) участок 329 (дача «Стеновик»);

Подтопленные подвалы многоквартирных жилых домов:

1) ул.Монкеулы 108/6;

2) ул.105/1;

3) ул.Ружейникова 14;

4) ул.С.Датова 38;

5) ул.Абулхаир хана 2/1.