В Шубаркудуке в Темирском районе подтопило пять домов и 25 дворов, в Караулкельды в Байганиском районе - девять дворов.



26 марта в регионе выпал дождь, разлилась река Кауылжыр, угроза возникла для жителей поселков Улпан и Буйректобе, а также в поселке Жагабулак Мугалжарского района, где из-за интенсивного снеготаяния и дождя подтопило два двора, мог повыситься уровень воды в реке Жем.

Из поселка эвакуировали 74 человека, из них 30 детей. Они находятся в вахтовом поселке «СНПС-АМГ». Всего в Жагабулаке 1326 жителей.

В Улпан и Буйректобе в Шалкарском районе направили 50 работников железной дороги и акимата, а также два погрузчика. В поселках соорудили барьеры из двух тысяч мешков песка. В Буйректобе, расположенном в девяти километрах от Шалкара, шесть домов, 13 жителей, в четырех домах вода дошла до веранд, сообщили в акимате Актюбинской области. Оттуда в районный центр эвакуировали шесть человек. У кого есть скот, остались в поселке.

В Темирский район 26 марта выехал аким области Асхат Шахаров. Туда же направился вице-министр МЧС РК Ерлан Нурпеисов. Здесь подтопило пять домов. Большая вода со степи пришла в район новостроек. Жителям помогают сотрудники ДЧС, департамента полиции, военнослужащие МЧС. Они занимаются укладкой мешкотар, откачивают талую воду.

В Байганинском районе в райцентре Караулкельды подтопило девять дворов, еще несколько домов в Эмбе Мугалжарского района.

26 марта в ДЧС области сообщили: на помощь из Мангистауской области выехали 52 спасателя.

Фарида ЗАРИП