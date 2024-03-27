- Указом главы государства Кульгинов Алтай Сейдирович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Эстонской Республике, - сообщается на сайте Акорды.

Алтай Кульгинов родился в 1978 году. Окончил международный Казахско-Турецкий университет имени Яссави, академию государственного управления при президенте Казахстана и Британский университет Абердин.

Кульгинов был акимом Уральска и ЗКО. С 2019 года он был главой столицы. В декабре 2022 года он был назначен вице-премьером Казахстана. Однако уже через шесть месяцев после назначения указом президента он был освобожден от этой должности. Кстати, сразу после митингов в Астане, когда жители ЖК перекрывали дороги из-за отсутствия воды в домах.