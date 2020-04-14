Архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний призывает православных христиан помолиться дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива "МГ"
- Дорогие братья и сестры! В связи с мерами карантинной безопасности призываю вас соблюдать все те правила, которые предпринимает наше правительство во избежание распространения вирусной инфекции. Нужно находиться дома и смириться с тем, что в нынешнее время не приходится посещать Великопостные и Пасхальное Богослужения. На Пасху будем молиться дома. Радоница в этом году также приходится на время карантина. По правилам на период ЧП в стране, люди не могут собираться в одном месте. Мы должны строго следовать этому правилу – у нашего священноначалия нет полномочий управлять передвижением народа, все эти полномочия у государства, - обратился ко всем архиепископ Антоний.
Священнослужитель выражает надежду на то, что все меры, которые сегодня предпринимаются, дадут эффект.
- Надеемся, что мы сможем избежать печальных и скорбных последствий, которые могут возникнуть, если предписанные меры безопасности не будут исполняться. В этот сложный период мы должны быть едины и крепки духом. Призываю на всех вас Божие благословение!
Стоит отметить, что Пасхальное богослужение 19 апреля из Вознесенского кафедрального собора будет транслироваться на телеканале «Первый канал Евразия».
Во всех православных храмах Казахстана будут происходить богослужения при закрытых дверях.
Что касается Радоницы, которая в этом году выпадает на 28 апреля, то посещение кладбища также запрещено.
- Мы уважаем обычаи и традиции всех народов нашей республики. Однако, как вы знаете, в этом году на территории ЗКО установлен карантин, во время которого запрещено собрание большого количества людей. Даже на похороны
допускается определенное количество людей. Чтобы не возникло недопониманиманий, просим людей на Пасху не приходить в храмы, а на Радоницу не ездить на кладбище. Это запрещено в условиях карантина. В противном случае в отношении нарушителей будет применена ст. 476 КоАП РК "Нарушение режима чрезвычайного положения". Надеемся на ваше понимание, - обратился к жителям области пресс-секретарь департамента полиции Болатбек Бельгибеков.
Стоит отметить, что нарушение по этой статье влечет предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.
Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
