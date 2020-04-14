Таким образом, в области остается 9 больных коронавирусной инфекцией, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пациенты наркобольницы в Актобе объявили голодовку Иллюстративное фото с сайта ptzgovorit.ru По словам главы управления здравоохранения Актюбинской области Асета Калиева, женщина приехала из Турции через Актау. Ее сразу изолировали, на 16-е сутки выписали. В инфекционном госпитале остаются 40 пациентов, из них 9 - с коронавирусной инфекцией. Состояние семерых врачи оценивают как удовлетворительное, еще двух - средней тяжести. Асет Калиев также сообщил, что объявленный в Актобе карантин продолжится и после 15 апреля. Возможно, будут сняты некоторые ограничения, решение об этом должен принять оперативный штаб. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ