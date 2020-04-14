Иллюстративное фото из архива "МГ" С апреля на портале социальных услуг aleumet.egov.kz запущено проактивное оказание государственных социальных услуг. Как сообщили в управлении по информационному продвижению и PR АО «ЦРТР», за первые 10 дней работы автоматизированной системы гражданам с особыми потребностями оказано 3136 видов помощи. В «онлайн-магазине» государственных социальных услуг пользователям доступно оформление заявок на получение кресел-колясок, сурдо-тифлотехнических и гигиенических средств, протезно-ортопедической помощи, санаторно-курортного лечения, услуг индивидуального помощника (для инвалидов 1 группы) и специалиста жестового языка (для инвалидов по слуху). – Сотни граждан с инвалидностью, чьи номера телефонов уже зарегистрированы в базе мобильных граждан, уже смогли воспользоваться новой возможностью получения услуг через интернет. В список социальных услуг, доступных в проактивном формате входят такие услуги, как оформление документов на получение специальных социальных услуг в медико-социальных учреждениях и на дому, социальной помощи инвалидам и лицам, имеющим социально-значимые заболевания, а также на возмещение затрат, связанных с обучением детей-инвалидов на дому, - сообщили в управлении по информационному продвижению и PR АО «ЦРТР». На сегодняшний день на портале зарегистрировано около 500 поставщиков товаров, средств и услуг реабилитации. Стоит отметить, что ранее люди с ограниченными возможностями обеспечивались необходимыми услугами и средствами ухода и реабилитации с помощью госзакупок. Тем самым, нередко людям приходилось ждать необходимый товар в связи с продолжительностью тендерных процедур. Кроме того, для оформления заявок на получение помощи людям с ограниченными возможностями приходилось лично обращаться в отделы занятости и социальных программ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.