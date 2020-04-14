Это 12 случай заражения коронавирусной инфекции в области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Сегодня, 14 апреля, на брифинге в региональной службе коммуникации заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по ЗКО Нурлыбек Мустаев рассказал, что 53-летняя медсестра заразилась коронавирусной инфекцией от другого медицинского работника. - Источником инфекции для больной послужил контакт с медицинским работником, у которой ранее была выявлена COVID-19. В настоящее время пациентка госпитализирована в областную инфекционную больницу. В очагах проведены дезинфекционные работы, - отметил Нурлыбек Мустаев. Нурлыбек Мустаев отметил, что в настоящее время в мессенджерах и соцсетях распространяется очень много  недостоверной информации. - Хочу заверить, что все заболевшие находятся в инфекционной больнице. А те кто находятся в карантинных стационарах проходят обследование и если вдруг выявляется коронавирус, то они госпитализируются в инфекционную больницу.  Просим верить только официальным источникам, - отметил санврач ЗКО. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1202, вылечились 203 человека, умерли - 14. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.