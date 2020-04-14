Об этом заявили в акимате города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель отдела культуры и развития языков города Уральск Серик Кайрлиев рассказал, что парк в соответствии с законом может быть передан в доверительное управление без права выкупа.
- Основным условием передачи парка является сохранение профиля деятельности в течение срока действия договора доверительного управления. Парк культуры и отдыха находится на полном хозрасчете. За последние девять лет финансовые средства из бюджета на содержание парка не выделялись, - пояснил Серик Кайрлиев.
Также он отметил, что основную часть доходов предприятия составляют собственные доходы.
- При этом полученные финансовые средства от аренды торговых мест и продаж билетов на аттракционы расходуются на содержание, благоустройство и озеленение парка, включающих в себя оплату заработной платы, коммунальных услуг, налоговых и социальных выплат, на ремонт и приобретение основных средств. Также необходимо отметить, что основной доход ГКП складывался за счет работы аттракциона «Колесо обозрения», который в настоящее время не функционирует в связи с демонтажем, - рассказал Серик Кайрлиев.
Руководитель отдела культуры и развития языков отметил, что основной целью передачи парка в доверительное управление является привлечение инвестиционных вложений, которые будут направлены на благоустройство.
- Инвестиции будут направлены на приобретение необходимой специальной техники для уборки снега и вывоза мусора, обеспечение парка современными коммуникациями, устройство подъездной дороги с твердым покрытием с северной стороны парка по улице Сдыкова, строительство модернизированных туалетов для посетителей парка, а также для людей с ограниченными возможностями, установку видеонаблюдения по периметру парка, благоустройство пляжных зон и мест для купания, ремонт пешеходных дорожек по всей территории, благоустройство прибрежной зоны, установку игровых площадок и мини- стадиона, работы по световой иллюминации деревьев, установку электрического трансформатора, создание на побережье реки Чаган современной базы- стоянки для малогабаритного речного транспорта, - рассказал Серик Кайрлиев.
Руководитель отдела финансов города Уральск Ербол Шукиргалиев отметил, потенциальный участник конкурса составит план развития парка и ознакомит балансосодержателя и учредителя.
К слову, торги по передаче парка в доверительное управление без права выкупа назначены на 24 апреля 2020 года
.
Стоит отметить, что парк уже пытались передать в частные руки
. В 2014 году утвержден перечень организации коммунальной собственности, подлежащих приватизации, и согласно данному перечню, парк должны были выставить на торги в 2016 году. Однако тогда благодаря общественности, которая выступила против его передачи, парк оставили в собственности государства.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.