Режим ЧП официально продлен на территории Казахстана до 7 утра 1 мая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на сайт "Акорды". Президент Казахстана провел совещание по экономической ситуации в стране Фото с сайта informburo.kz Документ о продлении режима ЧП до 1 мая опубликован на сайте "Акорда". - Продлить действие чрезвычайного положения на всей территории Республики Казахстан, введенного Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», до 07 часов 00 минут 1 мая 2020 года, - говорится в опубликованном документе. Правительству Республики Казахстан совместно с центральными и местными государственными органами принять необходимые меры, вытекающие из настоящего Указа. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.