Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, предоставление земельного участка в сельском хозяйстве является актуальном вопросом. По его словам, есть хозяйства, которые взяли в аренду на определенное время земельные участки и не используют их по назначению, либо передали их в субаренду. – С  2012 года по области выявлено 1,7 млн гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. В настоящее время в государственную собственность из числа выявленных неиспользуемых земель возвращено 1,1 млн гектаров. Из возвращенных земель в сельскохозяйственный оборот вовлечено 969 тысяч гектаров. Землепользователи на площади 424 тысяч гектаров приступили к освоению своих земельных участков. Ведется работа по возврату в госсобственность 177 тысяч гектаров. Земли будут выданы тем, кто действительно хочет и будет работать. Земли не должны простаивать, их нужно использовать для развития экономики, а желающих этим заняться очень много, - рассказал Мухтар Манкеев. Кроме того, в рамках государственной программы "Цифровой Казахстан" на геоинформационном портале размещены сведения о свободных земельных участках, их целевое назначение, общая площадь, схемы предоставленных  земельных участков для сельскохозяйственного и коммерческого назначения, земли лесного, водного фонда, автомобильных дорог и границы области, районов, сельских округов.