Флешмоб карет скорой помощи провели 13 апреля. Медики проехались по центральным улицам города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скорая помощь провела флешмоб в Уральске Колонны машин скорой медицинской помощи с включёнными сигналами и звуковыми маячками проехали по центральным улицам города. Как рассказал директор областной станции скорой помощи Мадияр Утешев, такая акция была проведена по всей республике. - Основная цель этой акции – обратить внимание населения на необходимость строго соблюдать ограничения всяческих перемещений без особой необходимости. Именно эта мера является наиболее эффективным способом борьбы с распространением инфекции. Есть та категория населения, которые продолжают работать, просим их соблюдать меры безопасности в общественном транспорте и на рабочем месте, - отметил он. После чего, дополнил что все эти тяжелые моменты нужно переждать. - В среднем через станцию скорой помощи проходит 700-800 вызовов в день. Если брать прошлые месяцы, то количество вызовы сократилось, потому что люди стали серьезнее относиться к нашей работе. Много появилось вызовов с пограничных постов. Хочу отметить, что наши медики полностью обеспечены средствами индивидуальной защиты, - заверил Мадияр Утешев. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Скорая помощь провела флешмоб в Уральске