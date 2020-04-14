Сегодня, 14 апреля, оцепили подъезд дома №2 в микрорайоне Жана Орда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске В 9-этажном доме полицейские оцепили только один подъезд. После оцепления была проведена дезинфекция. Позже к дому приехала машина скорой помощи и забрала мужчину и двух подростков - девочку и мальчика. Территорию оцепили, установив железное ограждение. В пресс-службе департамента контроля качества товаров и услуг ЗКО обещали прокомментировать этот  случай позже. Стоит отметить, что ночью 13 апреля также был оцеплен дом №108/5 по улице Мункеулы. Этот случае в пресс-службе департамента контроля качества товаров и услуг ЗКО до сих пор так и не прокомментировали. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Подъезд еще одного дома оцепили в Уральске Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА