Дачники могут ездить на свои участки в субботу и воскресенье на личном автотранспорте, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Заместитель акима Уральска Бекжан Тукжанов на брифинге в РСК сообщил, что на сегодняшний день насчитывается 150 дачных садоводческих товариществ, в них имеется порядка 28 тысяч участков. Количество проживающих на дачах составляет 18 тысяч человек, в летний период количество дачников доходит до 50 тысяч человек.
- В связи с ранней весной, дачный сезон, соответственно, начался рано. Но из-за введенного карантина поездки на дачу разрешены только в субботу и воскресенье. Что касается дачных автобусов, с 15 апреля в городе начинают функционировать 10 дачных маршрутов. В целях исключения распространения коронавирусной инфекции данные маршруты пока приостановлены, так как автобусами пользуются в основном люди преклонного возраста, а согласно постановлению главного санврача, людям старше 65 лет запрещено передвигаться по городу, - рассказал Бекжан Тукжанов, добавив, что дачники могут ездить на свои участки на личном автотранспорте.
Председатель Общественного объединения "Уральское городское общество садоводов-огородников" Андрей Заозеров пояснил, что всех людей, кто ездит на дачи, было решено разделить на три группы:
Первая группа
– это рабочая группа, в которую входят граждане, которые несут ответственность за выполнение необходимых работ в рамках организации инфраструктуры, коммунального хозяйства, и быта садоводов на территории дачного массива, а именно на территории простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области.
Вторая группа
– это граждане, которые постоянно проживают на территории дачного массива, а именно на территории простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области.
Третья группа
– это граждане, которые имеют земельный участок на территории дачного массива, а именно на территории простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области, но проживающие на постоянной основе в другом месте.
- Таким образом, участники первой группы имеют право передвижения в любое время по мере необходимости. Участники второй группы имеют право на передвижение ежедневно, в разрешенные часы по мере необходимости для обеспечения жизнедеятельности членов своей семьи. Участники третьей группы имеют право на передвижение в субботу и воскресенье с 9.00 до 19.00.
Для въезда и выезда в эти дни при себе необходимо иметь удостоверение личности и членскую книжку, заверенную председателем, при отсутствии справки, что проезжающий действительно член ПСТ. В справке председатель может указать членов семьи. Никаких списков на дачников для проезда в эти дни не нужны, - сообщил Николай Заозеров.
Он отметил, что ответственность за формирование вышеуказанных списков несет Общественное объединение «Уральское городское общество садоводов–огородников». Списки формируются на основании тех, что подают председатели простых садоводческих товариществ, расположенных на территории города Уральска и Западно-Казахстанской области. Указанные списки подаются на основании установленных образцов в электронном виде, в формате Excel.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 14 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 1179, вылечились 138 человек, умерли - 14. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени.Первые два случая заражения коронавирусной инфекцией в ЗКО
были зарегистрированы 29 марта. С 31 марта в ЗКО ввели карантин
.
