Мы ждем вас по адресу: пр. Достык, 215. ТД «ИРС» (рядом со зданием УМЗ)

Это современное место удобных и выгодных покупок для всей семьи. Одежда, аксессуары, товары для дома и многое другое вы можете купить здесь с существенной выгодой.Уже давно зарекомендовал себя в этом торговом доме известный магазин игрушек «Умный Я», где представлен широкий выбор интеллектуально-развивающих безопасных игрушек, конструкторов и игр из экологических материалов для разных возрастов детей: от малюток до 14 лет.С наступлением весны и приближением праздников 8 марта и Наурыза всем, а тем более нашим милым женщинам, хочется нового платья. Такие отделы женской одежды, как «Евгения», «Selfie», «Afina», «Barbaris» и другие бутики предложат вам модную, стильную и качественную одежду: платья, костюмы, сумочки - как офисного стиля, так и вечерние туалеты. А в отделах украшений вы подберете подходящую бижутерию и изящные серебряные изделия: серьги, кольца, браслеты, ожерелья, колье и цепочки.- Часто захожу в торговый дом «Ирс», нравится то, что есть выбор одежды для меня, всегда новые поступления. Сам торговый дом расположен удобно, в центре, есть подъездные пути. В бутиках продавцы уважительно обслуживают, всегда посоветуют. Сейчас вот пришла купить подарки своим близким к 8 марта, - говорит покупательница Марина САПУНОВА.В торговом центре женщины также могут купить верхнюю женскую одежду: шубы из натуральных мехов, дубленки, пальто, куртки, плащи. Если что-то нужно перешить или заказать шитье, вы можете воспользоваться услугами ателье, которые работают на первом этаже. Будущие мамы могут подобрать одежду и предметы, удобные для их «интересного» положения, а также позаботиться о новорожденном, купив необходимое для малыша в бутике №37 на втором этаже.Мужчины могут пополнить свой гардероб в торговых отделах «Paparazzi» и бутике №2, в которых представлено разнообразие мужской одежды: рубашки, футболки, джемперы, брюки, джинсы, куртки и разные аксессуары.Если вы выбираете подарки к праздникам, загляните в отдел текстиля, где вашему взору предстанет огромный выбор постельных принадлежностей, полотенец, покрывал, пеньюаров и многого другого отличного качества.Тем, кто занимается бизнесом салонов красоты и парикмахерским делом, в торговом доме можно подобрать профессиональный парикмахерский инвентарь, салонную косметику для волос: фены, машинки для стрижки, расчески и щетки, краски для волос, шампуни и многое другое.Здесь же милым дамам предоставляется возможность сделать экспресс-маникюр, а в салоне «Хьава» сногсшибательную прическу или стрижку.Во все времена пользуется популярностью натуральная индийская косметика, созданная на основе древнейших аюрведических знаний. В бутике «IndianStore»вам предложат шампуни, крема, масла, натуральные краски для волос из лучших натуральных ингредиентов. Поздравляем всех с наступающими весенними праздниками и приглашаем за покупками!На правах рекламы.