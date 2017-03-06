С хозяина кафе "Бургер стрит +" взыскали более 2 миллионов тенге и освободили от наказания в виде ограничения свободы сроком на один год, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor burger (2) По материалам судебного дела, по факту отравления 29 человек в ноябре 2016 года в кафе "Бургер стрит+" было проведено судебное разбирательство по статье 304 "Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов" УК РК. 6 марта в Уральском городском суде был оглашен приговор в отношении хозяина кафе "Бургер стрит +" Нурлана КУБЕКЕШЕВА. - Суд приговорил Нурлана КУБЕКЕШЕВА к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере производства пищевой продукции сроком на 3 года. Освободить Кубекешева от назначенного основного наказания на основании амнистии и взыскать в пользу государства 2 миллиона тенге, - зачитала приговор судья Магира КИТАРОВА. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Магира Китарова Магира Китарова   Напомним, 9 ноября в областную инфекционную больницу стали поступать больные с одинаковыми жалобами, которые рассказали, что ели бургеры в одном из кафе Уральска. Госпитализированы 29 человек, среди них беременная женщина и дети. Позже выяснилось, что все они обедали 8 ноября в кафе "Бургер стрит+", расположенном в 6-м микрорайоне. Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА