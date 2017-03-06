Иллюстративное фото с сайта telegraf.in.ua Об этом в ходе координационного совета в областной прокуратуре, посвященного теме борьбы с браконьерством, рассказал специализированный природоохранный прокурор Атырауской области Владимир МАЛАХОВ. Прокурор конкретней остановился на работе сотрудников отдела по борьбе с с преступными посягательствами на рыбные запасы ДВД за прошлый год. - В отделе сегодня работают 2 инспектора и 36 участковых. За весь 2016 год они направили в суд 79 уголовных дел и оформили 251 административное дело. То есть каждый сотрудник раскрыл лишь по 2 уголовных дела, - рассказал Владимир МАЛАХОВ. - Работа отдела сконцентрирована на статье 196 УК РК "Скупка рыбы, добытой незаконным путем", однако, мы считаем, что их работа должна вестись с незаконным выловом в крупном размере. Из 51 уголовного дела направленного в суд, по 36 делам вес рыбы составлял до 300 кг, еще по 10 делам - до 1000 кг, по 4 делам - 1,5 тонны, и 1 дело по - 3,8 тонны. По словам прокурора, за весь год, благодаря работе отдела, в доход государства у браконьеров конфискована 21 тонна рыбы частиковых пород, это всего лишь 1 фура. Также Владимир МАЛАХОВ остановился на том, что за весь год браконьерами на воде был нанесен ущерб государству в размере 700 тысяч тенге, а расходы на топливо судов и плавсредств водной полиции составили почти 10 миллионов тенге. - На балансе отдела есть 8 плавательных средств, в том числе и 1 скоростная лодка мощностью в тысячу лошадиных сил. Несмотря на это, водные полицейские выявили за весь год 4 преступления. Изъята одна тонна частиковой рыбы, 107 кг рыбы осетровых пород, 700 грамм икры, 4 кг черной икры и при этом не раскрыта ни одна преступная группа, - рассказал Владимир МАЛАХОВ. В 2016 году по итогам проверки работы отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы, руководству ДВД было внесено представление на начальника отдела. Руководитель был отстранен от должности, на его место назначен новый начальник.