Прощание прошло в СОШ №50 в микрорайоне Сарытау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Сегодня, 31 марта, в Уральске похоронили 29-летнего Сырыма Мәселім, который погиб в авиакатастофе в Кызылординской области. Проводить капитана в последний путь собралось очень много людей в том числе аким области Алтай Кульгинов и аким города Мурат Мукаев. Глава региона выразил слова соболезнования родным и близким. Алтай Кульгинов отметил, что гибель военнослужащих – это невосполнимая утрата для всех. Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области 27 марта. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. В авиакатастрофе погибли 13 военнослужащих.  Среди них, был и наш земляк 1989 года рождения, уроженец поселка Аралтобе, Сырымского района ЗКО капитан Мәселім Сырым Мәлкейұлы. Между тем, как сообщили в пресс-службе акимата ЗКО, акиматы города и области окажут всю необходимую помощьв организации похорон семье погибшего.   Фото Медета МЕДРЕСОВА    