Скоро настанет лето. Мы достанем любимые босоножки. Самое время подготовить ножки и пяточки к летнему сезону. Рецепт очень простой и не дорогой.10 таблеток аспирина измельчите до состояния порошка и залейте стаканом водки. Оставьте в темном месте на пару дней.Возьмите 2 кусочка марли, опустите в настой и приложите к пяткам. Оберните ступни полиэтиленом, и наденьте носочки потеплее.Лучше делать это на ночь. Утром все снимите и обмойте теплой водой. Не забудьте нанести питательный крем. Ваши пяточки станут гладкими, как у младенца.