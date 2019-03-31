Иллюстративное фото из архива "МГ" Управлением миграционной полиции департамента полиции Актюбинской области оказывается 18 видов государственных услуг. С начала этого года было оказано услуг на сумму более 75 миллионов тенге. Как сообщили в департаменте полиции Актюбинской области, в Актобе 22 октября 2018 года был создан Центр миграционных услуг, в здании «Народной канцелярии». - Если раньше оформление разрешений трудовым мигрантам приходилось проходить процедуру оформления в разных учреждениях и на это уходило 5-6 дней, то в центре миграционных услуг оформить разрешение можно в течение одного рабочего дня. Это обеспечивает соблюдение принципа «одного окна», повышает комфортность и удобство получения населением государственной услуги, - пояснили в департаменте полиции. К слову, Актюбинская область граничит с Российской Федерацией, в связи с чем, из года в год увеличивается поток прибывающих иностранцев из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, причиной тому является легализация трудовой деятельности. Между тем, с начала этого года в Актюбинской области зарегистрировано 5134 иностранцев, в основном это трудовые мигранты из соседних республик. В целях легализации трудовых иммигрантов было выдано – 815 разрешений, в доход государства поступило около 12 миллионов тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.