У большинства японцев малогабаритные квартиры. Но даже в них все продумано.  Что вы думаете про Японию? Сверх технологии и умные гаджеты вперемешку с неординарностью жизни. Это и видно по ванной комнате: все учтено, и немного странно. Но это только для нас. А поучиться организовывать маленькое жилое пространство можно. У большинства японцев малогабаритные квартиры. Но даже в них все продумано. Посмотрите: Перед купанием надо принять душ При этом присесть. Вода дорогая, поэтому принимать полную ванну с пеной – это расточительно. Перед тем, как присесть по шею в горячую ванну, японцы тщательно моются, на специальном сиденье рядом. Это для того, чтобы после в этой же воде искупался ещё кто-то из семьи. В полу есть дренажные отверстия Чтобы пол не испортился от воды. Уборка в ванной во время душа Девиз: вымылся сам – вымой стены. Ванная комната очень мала – это удобно. Мини-компьютер Температуру воды регулируют с помощью специального миникомпьютера. Он находится на стене возле ванны, и до него легко дотянуться. Также можно включить режим подогрева, чтобы остывшую воду нагреть для того, кто будет мыться следующим. Имеется тревожная кнопка, которая оповестит семью, если вам станет плохо. Кран на ножке Кран очень необычен - имеет длинную, гибкую ножку. И все опять же ради экономии: меняя высоту и положение крана, можно без проблем искупать маленьких детей, домашних питомцев, или постирать. Размеры раковины предусматривают это. Стирка Японцы смекалистые и экономные. После того, как семья приняла ванную, та же вода используется для стирки. Для этого у стиральных машин есть специальная трубка, которую помещают в ванну перекачивают воду в машинку. Как вам идея? Одежда после стирки сушится в ванной На специальной вешалке под потолком. Сушат с помощью мощного фена-вытяжки. Он делает сушку почти моментальной. Как работает унитаз Экономично: смывается та же вода, которой помыли руки. Раковина так устроена – вода уходит в сливной бочок по гибкой трубке. Пение птиц из туалета Площади у квартир не большие, стены – тонкие, от нежелательных звуков из туалетных комнат не спастись. Выход найден - унитаз имеют встроенную музыку. Нажатие – и все заглушается звуками музыки, или пением птиц. У всего своё место Учитесь у японцев организовать маленькое пространство – приспособлены любые свободные сантиметры. Например дверцы шкафчиков. И ничего нигде не мешает.  