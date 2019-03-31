Что вы думаете про Японию? Сверх технологии и умные гаджеты вперемешку с неординарностью жизни. Это и видно по ванной комнате: все учтено, и немного странно. Но это только для нас. А поучиться организовывать маленькое жилое пространство можно.У большинства японцев малогабаритные квартиры. Но даже в них все продумано. Посмотрите:При этом присесть. Вода дорогая, поэтому принимать полную ванну с пеной – это расточительно. Перед тем, как присесть по шею в горячую ванну, японцы тщательно моются, на специальном сиденье рядом. Это для того, чтобы после в этой же воде искупался ещё кто-то из семьи.Чтобы пол не испортился от воды.Девиз: вымылся сам – вымой стены. Ванная комната очень мала – это удобно.Температуру воды регулируют с помощью специального миникомпьютера. Он находится на стене возле ванны, и до него легко дотянуться. Также можно включить режим подогрева, чтобы остывшую воду нагреть для того, кто будет мыться следующим. Имеется тревожная кнопка, которая оповестит семью, если вам станет плохо.Кран очень необычен - имеет длинную, гибкую ножку. И все опять же ради экономии: меняя высоту и положение крана, можно без проблем искупать маленьких детей, домашних питомцев, или постирать. Размеры раковины предусматривают это.Японцы смекалистые и экономные. После того, как семья приняла ванную, та же вода используется для стирки. Для этого у стиральных машин есть специальная трубка, которую помещают в ванну перекачивают воду в машинку. Как вам идея?На специальной вешалке под потолком. Сушат с помощью мощного фена-вытяжки. Он делает сушку почти моментальной.Экономично: смывается та же вода, которой помыли руки. Раковина так устроена – вода уходит в сливной бочок по гибкой трубке.Площади у квартир не большие, стены – тонкие, от нежелательных звуков из туалетных комнат не спастись. Выход найден - унитаз имеют встроенную музыку. Нажатие – и все заглушается звуками музыки, или пением птиц.Учитесь у японцев организовать маленькое пространство – приспособлены любые свободные сантиметры. Например дверцы шкафчиков. И ничего нигде не мешает.