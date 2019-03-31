По сообщению региональной службы коммуникаций, Серик Шапкенов, вместе с представителями общественности проверил условия содержания детей в школе-интернате. Члены комиссии осмотрели палаты детей, ознакомились с учебно-методической базой, состояние столовой и медпункта. Нарекания членов комиссии вызвали отсутствие должного контроля со стороны воспитателей, устройство палат, в которых лежат дети, были выявлены нарушения санитарных норм. По словам директора учреждения Рымбека Турдагали, сам он занял эту должность в прошлом году. - Это нисколько не оправдывает вас. Руководитель управления координации занятости и социальных программ был назначен два месяца назад, я тоже начал курировать этот блок недавно, но это нисколько не снимает ответственности как с нас, так и с тех людей, которые уже не первый год курируют эту сферу. Ко всем будут приниматься меры, заместителю управления, который непосредственно отвечает за особенных детей, уже объявлен выговор, на этом не закончится, по итогам служебного расследования будет принято решение по всем ответственным лицам, - сказал Шапкенов. – Мы предоставим все это на контроль общественности – представители НПО помогут нам разобраться с каждым интернатом, непосредственно будут контролировать вашу работу. И то, что вас назначили в прошлом году, но вы не приняли никаких мер означает что, вы все пустили на самотек. Вашим действиям тоже будет дана соответствующая оценка. В кабинете директора находятся камеры видеонаблюдения, которые и помогли зафиксировать факты рукоприкладства. Правда, выяснить это смогли не сами сотрудники учреждения, а прокуратура. - Вы сидели в своем кабинете и даже не удосужились посмотреть как ваши сотрудники обращаются с детьми, - сказал Серик Шапкенов. – Даже если сравнить условия, в которых содержатся дети и с условиями, которые вы создали для себя можно сделать выводы. Если бы дети находились в нормальных условиях, таких же как и ваше рабочее место, уверен, ситуация была бы намного лучше. Это безответственное поведение и халатность. В области создана комиссия, в которую вошли представители образования, социальной защиты населения, департамента охраны общественного здоровья, здравоохранения, финансовые аудиторы и общественники. Этой комиссии будут предоставлены права в любое время суток проверять все учреждения в которых содержатся люди с ограниченными возможностями и психоневрологическими отклонениями. По итогам работы комиссии будут сделаны предложения по улучшению ситуации. Первый заместитель акима Атырауской области поручил установить во всех кабинетах веб-камеры с подключением к интернету, чтобы родители, члены комиссии и проверяющих органов могли круглосуточно наблюдать за условиями содержания детей. Как сообщалось ранее, в интернате проживают 98 детей, оставшихся без попечения родителей. После проверки прокуроры выявили факты жестокого обращения и применения физической силы воспитателями в отношении детей-инвалидов.