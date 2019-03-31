28 марта в ходе брифинга в региональной службе коммуникации Аманкос Жубаныш рассказал, что должностными лицами по делам государственной службы и противодействию коррупции, составляются протокола и рассматривают дела об административных правонарушениях предусмотренной статьей 274 КоАП РК. 274 КоАП РК - "Умышленное непредставление или представление неполных, недостоверных деклараций и сведений о доходах и имуществе, являющихся объектом налогообложения, лицом, занимающим государственную должность, лицом, уволенным с государственной службы по отрицательным мотивам, а равно супругом (супругой) указанных лиц в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан". - В 2018 году сотрудниками департамента всего составлено и рассмотрено 44 административных протоколов по статье 274 ч.1 КоАП РК, из них: 33 рассмотрено в порядке сокращенного производства на сумму 1,9 миллиона тенге. Всего в прошлом году по этой статье наложено штрафа на сумму - 3,2 миллиона тенге, из них в добровольном порядке оплачено штрафа на сумму - 2, 1 миллиона тенге, по остальным суммам неоплаченного в добровольном порядке штрафа, материалы направлены на принудительное исполнение в палату частных судебных исполнителей, - отметил Аманкос Жубаныш. - Большинство из них составляют лица, уволенные с государственной службы по отрицательным мотивам. Стоит отметить, что на сегодняшний день всего наложено штрафа на сумму 2 миллиона тенгеиз них в добровольном порядке оплачено штрафа на сумму - 946 тысяч тенге, по остальным суммам неоплаченного в добровольном порядке штрафам, материалы будут направляться на принудительное исполнение в палату частных судебных исполнителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.