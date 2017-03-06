Светофор установили на пересечении улиц Курмангалиева и Карбышева, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Установку новых светофоров и замену дорожных знаков провели для удобства горожан из-за реконструкции путепровода в районе депо. Новый светофор на перекрестке Курмангалиева - Карбышева установили 4 марта, а на объездной дороге по улице Казталовская - Алматинская светофор был установлен в начале этого года. Кроме того, улица Казталовская от улицы Шубина до переезда в сторону проспекта Абулхаир хана совсем недавно стала односторонней. Напомним, реконструкция путепровода началась 1 марта и закончится через два года. На строительство нового моста было выделено 2,3 млрд тенге.