Сейчас законопроект о внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан прорабатывается и оттачивается в Парламенте страны. На днях представители фракции «Народные Коммунисты» провели расширенное заседание по данному вопросу.По словам мажилисменов, конституционная реформа, принимаемая сейчас, - это необходимый шаг, направленный на благо республики. Хотя, как отметил депутат от КНПК Магеррам МАГЕРРАМОВ, для народных избранников подобные меры означают увеличение работы и ответственности за нее. - Мы все сейчас являемся участниками, созидателями нового Казахстана, - заявил он в ходе заседания. – Могу сказать, что это очень символично, что по прошествии почти четверти века, с того момента, как мы вступили в новый период – период Независимости, глава государства предложил такие конституционные реформы. Коммунист считает, что предлагаемые нововведения направлены на укрепление казахстанской государственности, они ориентированы на стабилизацию и дальнейшее развитие политической системы страны - Позиция у нас однозначная - мы поддерживаем изменения, вносимые главой государства, - подчеркнул Магеррамов. - Любой здравомыслящий человек понимает, что на протяжении этих 25 лет президент Казахстана всегда предлагал работающие программы, целью которых было развитие республики. Процессы модернизации, которые проходили по его инициативе, всегда были сообразны ее экономической и политической устойчивости и направлены на качественное улучшение государственного устройства нашей страны, на защиту ее целостности, на безопасность ее граждан. За время работы над законопроектом депутаты фракции «Народные коммунисты» неоднократно выезжали в регионы и встречались там со своими избирателями. Мажилисмены отмечают, что население с пониманием относится к предлагаемым Президентом реформам, считает их важными и нужными для политической жизни республики. - Наша фракция – главный помощник и проводник идей Коммунистической Народной партии в Парламенте, - напомнил Магеррамов. – Но я думаю, что наши коммунисты, наши однопартийцы разделяют позицию фракции. Мы в едином устремлении приложим максимальные усилия к тому, чтобы внести свой положительный вклад в дальнейшее устойчивое развитие нашей страны. По словам Секретаря Центрального Комитета, депутата Мажилиса от КНПК Айкына КОНУРОВА, новая реформа – это уникальный казахстанский политический опыт. - Мы все сегодня прекрасно видим, что во всем мире очень усложняются общественные и социальные процессы, - говорит он. - Я думаю, что конституционная реформа, которая сейчас проходит в Казахстане, является очень важным моментом для того, чтобы эти все процессы внутри Казахстана урегулировать. На сегодняшний момент мы все также прекрасно видим, что те инициативы главы государства, которые у нас находятся в работе в Парламенте, они фактически вообще беспрецедентны. Когда успешный глава государства в успешной экономике при успешной политике передает часть своих полномочий и Парламенту и Правительству. И совершенно неудивительно, что такой подход всячески приветствуется со стороны рядовых граждан. Инициативу президента серьезно обсуждают в массах и горячо поддерживают. К тому же новая реформа, позволяющая парламентариям реально влиять на исполнительную власть, проводится целиком и полностью в интересах этих самых масс.Секретарь КНПК Жамбыл АХМЕТБЕКОВ считает, что главная задача грядущей конституционной реформы - это сокращение дистанции между руководством и населением страны. - Мы всегда говорили, что в последнее время разрыв между властью и народом постоянно увеличивается, - констатировал он. – Но эта реформа даст нам возможность действительно сблизить народ и власть и создаст условия для их диалога. По мнению Ахметбекова, вынесение реформы на всенародное обсуждение, по сути, и определило ее главные принципы. - Это принципы демократизации общества, принципы народовластия, - считает он. – Конечным итогом реформы должны стать увеличение ответственности Правительства и усиление роли Парламента в политической и экономической жизни страны. Коммунисты уверены, что модернизация ветвей власти и институтов государственного управления - это то, что сейчас необходимо Казахстану. Конституция, принятая в 1995 году на всенародном референдуме, полностью состоялась, и принижать ее достоинств, конечно, нельзя. Другое дело, что за это время в мире произошли существенные изменения, появились новые вызовы. Так что, перераспределение полномочий между ветвями власти - это требование времени. - Наша партия и наша фракция всецело полностью поддерживает эту реформу, - отмечает Ахметбеков. – Мы уже говорили об этом на совместном заседании палат Парламента. Наша партия в своей предвыборной программе определила – установить власть народа. И предлагаемые нормы соответствуют этому. Народные избранники выступают связующим звеном между Правительством и населением. Депутаты были избраны по партийному списку, и народ проголосовал за их предвыборную платформу. Теперь у них появится возможность реализовывать ее через сформированное ими же Правительство. Это означает, что народ прямым способом влияет на решение и на деятельность Правительства. Мы считаем это элементом и принципом народовластия. Предлагаемые меры сделают работу Правительства более прозрачной и подотчетной, отвечающей интересам народа. Теперь Правительство будет не только составлять свои программы, но и конкретно, подробно, по пунктам реализовывать их. Исполнение программ будет контролироваться со стороны политических партий. С другой стороны, как отметил Ахметбеков, передача 23 полномочий через Конституцию страны и 35 полномочий через законы еще не означает уменьшение роли Президента в управлении страной. - Глава государства сохраняет президентскую власть, - подчеркивает коммунист. - То есть, несмотря на все изменения, форма правления кардинально не меняется, по сути. Наша фракция всецело это поддерживает. Мы надеемся, что эта реформа даст целенаправленные результаты, которые мы ожидаем. Наша главная цель - это защита интересов простого народа. Уже буквально на днях новые нормы будут приняты во втором чтении и направлены на подпись президенту страны.

Маргарита НИКИТИНА, Астана

