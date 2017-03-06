Как рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ, Анатолий ТРИФОНОВ за месяц совершил шесть краж. - Начиная с 18 ноября 2016 года, Трифонов совершил несколько краж из продуктовых магазинов, куда проникал через окно. После последней кражи ночью 14 декабря 2016 года подсудимый купил алкоголь и пошел в ресторан "Дорожный", где работал разнорабочим. В ресторане была бытовая комната, где Трифонов жил вместе с потерпевшим Кальмукановым, работавшим сторожем. Когда подсудимый пришел туда, они вместе со сторожем стали распивать спиртное, - пояснил судья Нурлан ГУБАШЕВ. Между Трифоновым и Кальмукановым произошла ссора. Потерпевший сказал, что Трифонов имел половую связь с мужчинами, так как ранее был неоднократно судим. После этих слов Трифонов повалил Кальмуканова на пол и ударил в грудную клетку 10 раз кухонным ножом. - Сам Трифонов свою вину признал лишь частично, сказав, что у него не было умысла убивать сторожа, и что не помнит, как это произошло. По его словам, очнулся он в тот момент, когда уже сидел на Кальмуканове с ножом. Поняв, что потерпевший мёртв, подсудимый переоделся, забрал сотовый телефон у Кальмуканова и скрылся. Труп сторожа обнаружили хозяева ресторана, когда вечером пришли проверить заведение, - отметил судья. Суд признал Анатолия ТРИФОНОВА виновным по статьям 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и 188 ч. 2 УК РК "Кража" и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также подсудимому необходимо выплатить моральную компенсацию родным Кальмуканова в размере 1,5 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.