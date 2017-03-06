Анатолий ТРИФОНОВ убил своего коллегу-сторожа в одном из ресторанов города, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". prigovor smus (2) Как рассказал судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО Нурлан ГУБАШЕВ, Анатолий ТРИФОНОВ за месяц совершил шесть краж. - Начиная с 18 ноября 2016 года, Трифонов совершил несколько краж из продуктовых магазинов, куда проникал через окно. После последней кражи ночью 14 декабря 2016 года подсудимый купил алкоголь и пошел в ресторан "Дорожный", где работал разнорабочим. В ресторане была бытовая комната, где Трифонов жил вместе с потерпевшим Кальмукановым, работавшим сторожем. Когда подсудимый пришел туда, они вместе со сторожем стали распивать спиртное, - пояснил судья Нурлан ГУБАШЕВ. Между Трифоновым и Кальмукановым произошла ссора. Потерпевший сказал, что Трифонов имел половую связь с мужчинами, так как ранее был неоднократно судим. После этих слов Трифонов повалил Кальмуканова на пол и ударил в грудную клетку 10 раз кухонным ножом. - Сам Трифонов свою вину признал лишь частично, сказав, что у него не было умысла убивать сторожа, и что не помнит, как это произошло. По его словам, очнулся он в тот момент, когда уже сидел на Кальмуканове с ножом. Поняв, что потерпевший мёртв, подсудимый переоделся, забрал сотовый телефон у Кальмуканова и скрылся. Труп сторожа обнаружили хозяева ресторана, когда вечером пришли проверить заведение, - отметил судья. Суд признал Анатолия ТРИФОНОВА виновным по статьям 99 ч. 2 УК РК "Убийство" и 188 ч. 2 УК РК "Кража" и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также подсудимому необходимо выплатить моральную компенсацию родным Кальмуканова в размере 1,5 млн тенге. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. prigovor smus (1) Фото Медета МЕДРЕСОВА