Об этом сообщили в Западно-Казахстанском областном оперативном штабе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

6 марта на территории Уральска проводятся плановые антитеррористические оперативно-тактические учения "Орал Антитеррор-2017".

- В связи с введенными ограничениями на передвижение в зоне проведения учений, просим соблюдать спокойствие и законные требования сотрудников специальных и правоохранительных органов, - говорится в сообщении.

Фото Медета МЕДРЕСОВА