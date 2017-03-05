Скриншот с видео очевидца Об этом рассказал руководитель ГУ "ЗРАОСО" Бахтияр КАДЫРХАНОВ. P1fPzvsJ8xY - Сообщение на пульт дежурного ДЧС поступило днем, 5 марта, в 14.24. Сообщили, что пожилая женщина, переходившая реку по льду под мостом, соединяющим микрорайоны Жилгородок и Авангард, провалилась и не может выбраться. Мы направили бригаду нашего аэромобильного отряда. Когда спасатели подъехали, женщину уже спасли рыбаки, ставшие очевидцами несчастного случая, - рассказал Бахтияр КАДЫРХАНОВ. Пострадавшей сразу же вызвали скорую помощь, однако женщина отказалась от госпитализации и после оказания первой медицинской помощи самостоятельно ушла домой. Судя по возгласам людей, спасавших женщину, она также занималась рыбной ловлей. На видео отчетливо слышно, как мужчины настоятельно просили бабушку бросить бур. В комментариях к видео местные жители просят установить личности рыбаков, принимавших участие в спасении женщины, и наградить. В свою очередь, спасатели предупреждают, что с наступлением тепла лед на реке Урал стал рыхлым и очень хрупким, а также просят воздержаться местных жителей от пеших прогулок по поверхности реки и рыбной ловли.