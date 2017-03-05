По некоторым данным, воздушное судно рейсом КС881 вылетело из Алматы 5 марта около 10.20 утра. Самолет должен был прибыть в Уральск днем 12.25. В 12.40 борт с 76 пассажирами благополучно сел в Актобе. По данным менеджера по корпоративным коммуникациям авиакомпании Тлека Абдрахимова, самолет совершил вынужденную посадку из-за технических неполадок. - В кабине пилотов появилось сообщение о неисправности в системе распределения воздуха двигателя. Руководствуясь соображениями безопасности, экипаж произвел штатную посадку в ближайшем аэропорту в Актобе. Для устранения неисправности авиакомпания направит инженеров и запасную часть в аэропорт Актобе сегодня вечером перегоночным рейсом, который далее доставит пассажиров в Уральск, - сообщил он.