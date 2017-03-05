Арменов Алмас (Казахстан, Актау) Абдрахман Бекжан ( Казахстан, Кызылорда) Абдрахманов Эльдар (Казахстан, Уральск) Двалишвили Владимир (Грузия) (действующий игрок сборной Грузии) Джокич Йован (Сербия) (действующий игрок сборной Сербии) Жагоров Наурызбек (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстана до 21 года) Жомартов Азамат (Казахстан, Атырау) Кайраллиев Даурен (Казахстан, Атырау) Калменов Нурболат (Казахстан, Атырау) Калмуратов Куаныш (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстана до 21 года) Коробов Захар (Казахстан, Алматинская обл.) Ли Виталий (Казахстан, Карагандинская обл.) Лобжанидзе Уча (Грузия) (действующий игрок сборной Грузии) Мажитов Даурен (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстан до 21 года) Максимович Новица (Сербия) Маров Алексей (Казахстан, Атырау) Нарзикулов Жасур (Казахстан, Актобе) Обшивац Юре (Хорватия) Пасеченко Андрей (Казахстан, Алматинская обл.) Родич Иван (Хорватия) Саломов Шавкат (Узбекистан) Сапаров Алтынбек (Казахстан, Атырау) Сулей Алишер (Казахстан, Тараз) Томич Вукашин (Сербия) Тулиев Мирас (Казахстан, Актау) Хайруллин Марат (Казахстан, Россия) Халелов Жаксылык (Казахстан, Атырау) Чичулин Антон (Казахстан, Астана) Эсатов Руслан (Казахстан, Тараз)

Как рассказал капитан команды полузащитник Марат ХАЙРУЛЛИН, на сегодня команду представляют 29 футболистов: 8 легионеров, 21 казахстанских игроков из них 9 местные воспитанники клуба.- От болельщиков мы ждем жаркой поддержки на трибунах и веру в команду, несмотря ни на что. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех фанатов нашего клуба на первый домашний матч, который состоится 18 марта. Мы будем принимать команду "Иртыш" из Павлодара, - обратился к присутствующим болельщикам Марат ХАЙРУЛЛИН.- Кроме того, мы недавно подписали договор с местным футболистом, игроком сборной Казахстана Айбаром НУРИБЕКОВЫМ, таким образом, он станет 30 игроком в команде, - рассказал директор ФК "Атырау" Тимур НИГИМОВ. Вместе с новыми игроками собравшихся познакомили и с тренерским составом. В качестве главного тренера команды был представлен Зоран ВУЛИЧ, ассистентом главного тренера стал Младен ПРАМИЯ. Тернером по индивидуальной подготовке стал Владимир ЗИВАНОВИЧ, тренером по физподготовке стал Куаныш КАБДУЛОВ, теренер по работе с вратарями - Срджан СОЛДАТОВИЧ.Отметим, что 8 марта ФК "Атырау" проведет выездной матч в Костанае, затем ФК "Атырау" сыграет в Шымкенте, после чего проведет домашний матч в Атырау с ФК "Иртыш" из Павлодара.Фото автора