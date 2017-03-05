- Арменов Алмас (Казахстан, Актау)
- Абдрахман Бекжан ( Казахстан, Кызылорда)
- Абдрахманов Эльдар (Казахстан, Уральск)
- Двалишвили Владимир (Грузия) (действующий игрок сборной Грузии)
- Джокич Йован (Сербия) (действующий игрок сборной Сербии)
- Жагоров Наурызбек (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстана до 21 года)
- Жомартов Азамат (Казахстан, Атырау)
- Кайраллиев Даурен (Казахстан, Атырау)
- Калменов Нурболат (Казахстан, Атырау)
- Калмуратов Куаныш (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстана до 21 года)
- Коробов Захар (Казахстан, Алматинская обл.)
- Ли Виталий (Казахстан, Карагандинская обл.)
- Лобжанидзе Уча (Грузия) (действующий игрок сборной Грузии)
- Мажитов Даурен (Казахстан, Атырау) (действующий игрок сборной Казахстан до 21 года)
- Максимович Новица (Сербия)
- Маров Алексей (Казахстан, Атырау)
- Нарзикулов Жасур (Казахстан, Актобе)
- Обшивац Юре (Хорватия)
- Пасеченко Андрей (Казахстан, Алматинская обл.)
- Родич Иван (Хорватия)
- Саломов Шавкат (Узбекистан)
- Сапаров Алтынбек (Казахстан, Атырау)
- Сулей Алишер (Казахстан, Тараз)
- Томич Вукашин (Сербия)
- Тулиев Мирас (Казахстан, Актау)
- Хайруллин Марат (Казахстан, Россия)
- Халелов Жаксылык (Казахстан, Атырау)
- Чичулин Антон (Казахстан, Астана)
- Эсатов Руслан (Казахстан, Тараз)
