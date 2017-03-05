Западно-Казахстанский оперативный штаб сообщает об учениях в Теректинском районе. IMG-20170305-WA0009 Целью учений является повышение уровня взаимодействия в вопросах реагирования и пресечения актов терроризма. "Население просим отнестись с пониманием к временным неудобствам", - говорится в сообщении.