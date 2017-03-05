В Атырау прошла вторая по счету домашняя встреча в рамках седьмого регулярного сезона Всемирной Серии Бокса (WSB). Каждая команда соперников была представлена 5 боксерами в разных весовых категориях, каждый поединок продолжался до 5 раунда. Во всех 5 боях казахстанцы одержали уверенную победу с большим перевесом очков.В весовой категории до 49 кг победу одержал Темиртас ЖУСУПОВ, в весе до 56 кг - Ильяс СУЛЕЙМЕНОВ, в весе до 64 кг стал лучшим Дилмурат МИЖИТОВ, до 75 кг - Сапарбай АЙДАРОВ, до 91 кг - Антон ПИНЧУК.В нынешнем сезоне подопечные Нурлана АКУРПЕКОВА провели бои в Москве с российской командой Patriot Boxing Team и в Талдыкоргане, где приняли команду Uzbek Tigers. В обеих встречах казахстанцы одержали победы, обыграв россиян со счетом 2:3, узбекских спортсменов - 4:1. Поединок с боксерами из Китая завершился со счетом 5:0. Как рассказал корреспонденту портала "Мой ГОРОД" главный тренер команды "Астана Арланс" Нурлан АКУРПЕКОВ, это была первая встреча казахстанских боксеров с соперниками из Китая.- Ранее мы не встречались с китайской командой, так как "Чайна драгонс" не могла выйти из своей группы, потому как все время проигрывала бои, мы всегда из своей группы выходим первыми и продолжаем бои, - уточнил Нурлан АКУРПЕКОВ.